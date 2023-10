Asian Games 2023: कांस्य पदक के साथ 10वें दिन भारत मे खोला खाता, इंडिया बनाम नेपाल में कांटे की टक्कर

Asian Games 2023:चीन में आयोजित एशियाई गेम्स का आज दसवां दिन है और भारत ने कांस्य पदक के साथ अपना खाता खोला है। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में 3.53.329 के समय के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं, भारतीय क्रिकेट टीम नेपाल के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है।

एशियाई गेम्स के दसवें दिन भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। जिसमें भारतीय एथलीटों के पास अपने पदक तालिका में जोड़ने का एक शानदार मौका होगा क्योंकि वे मंगलवार (3 सितंबर) को एशियाई खेल 2023 में विभिन्न विषयों में पदक स्पर्धाओं में भाग लेंगे। विभिन्न भार वर्गों में कई मुक्केबाज एक्शन में होंगे।

बैडमिंटन में व्यक्तिगत स्पर्धाएं भी जारी हैं जिनमें किदांबी श्रीकांत और पीवी सिंधु हिस्सा ले रहे हैं। एथलेटिक्स भारत के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बना हुआ है और उनके पास 13 पदकों की संख्या में शामिल होने की अधिक संभावना है। भारत पहले ही 60 पदक का आंकड़ा छू चुका है। अब भारत के हिस्से में 13 गोल्ड और 24 सिल्वर और कांस्य के 24 मेडल आ चुके हैं।

