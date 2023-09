Asian Games 2023: पेरिस ओलंपिक पर नजर, कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, चीन और सिंगापुर के साथ पूल ए में भारतीय महिला टीम, देखें शेयडूल

Highlights भारतीय टीम को कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, चीन और सिंगापुर के साथ पूल ए में रखा गया है। भारतीय महिला टीम में गोलकीपर सविता और बिचू देवी खारीबाम शामिल हैं। लालरेम्सियामी, संगीता कुमारी और वंदना कटारिया को शामिल किया गया है।

Asian Games 2023: भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता ने टीम के हांगझोउ रवाना होने से पहले कहा कि उनकी टीम एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करना चाहेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम 23 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए मंगलवार की रात को रवाना हुई।

भारतीय टीम को कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, चीन और सिंगापुर के साथ पूल ए में रखा गया है। जापान, चीन, थाईलैंड, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया को पूल बी में रखा गया है। प्रत्येक पूल से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम पेरिस ओलंपिक में जगह बनाएगी। भारत अपना पहला मैच 27 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ खेलेगा।

सविता ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा,‘‘ हमने लंबे समय तक चले राष्ट्रीय शिविर में कड़ी मेहनत की है और उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया है जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है। हमने अपने मजबूत पक्षों और विपक्षी टीमों के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर ली है।’’ उन्होंने कहा,‘‘ हमें उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे।

Just 3⃣ days to go 🏑



The final countdown for the 19 Asian Games Hangzhou 2022 begins.



📅 24th Sept - 8th Oct 2023.

📍Hangzhou, China.

📺 Live stream on Sony LIV app and Watch Live on Sony Ten Sports Network.#HockeyIndia#IndiaKaGame#AsianGames#HangzhouAsianGames… pic.twitter.com/iq1hHvCAGM