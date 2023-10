Asian Games 2023: बजरंग पुनिया की हार पर बोले बृज भूषण शरण सिंह, देखें वीडियो

Highlights पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया सुर्खियां बटोर रहे हैं. पुनिया से भारत को हर बार की तरह उम्मीद थी कि वह भारत के लिए मेडल जीतने में कामयाब होंगे. पुनिया की हार को लेकर एक अलग तरह की बहश देश में छिड़ गई है.

Asian Games 2023: एशियन गेम्स में भारत अब तक 100 मेडल जीत चुका है. आगे अभी भी उम्मीद है कि भारत इसमें बढ़ोतरी करेगा. सोशल मीडिया पर भारत के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की फोटो शेयर की जा रही हैं.

एक बार फिर पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल, पुनिया से भारत को हर बार की तरह उम्मीद थी कि वह भारत के लिए मेडल जीतने में कामयाब होंगे. लेकिन ऐशियन गेम्स में पुनिया भारत को मेडल जीता न पाए. पुनिया की हार को लेकर एक अलग तरह की बहश देश में छिड़ गई है.

#WATCH | Delhi: On India touching the 100 medal mark in the 19th Asian Games, Former WFI president and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh says, "I congratulate the players because our overall performance has been good... We have won 5 medals in wrestling and all of them are bronze.… pic.twitter.com/Aayodi5foA