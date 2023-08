Hockey: भारत ने मलयेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब,पीएम मोदी ने यूं दी बधाई

Highlights भारत ने मलयेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम किया कर लिया है। भारत ने 1-3 से पिछड़ते हुए, 4-3 से जीत हासिल की। भारत सबसे ज्यादा चार बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला देश बन गया है।

नई दिल्ली: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में भारत ने मलयेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम किया कर लिया है। भारत ने 1-3 से पिछड़ते हुए, 4-3 से जीत हासिल की। एक समय लग रहा था भारत ये मुकाबला हार जाएगा। भारतीय टीम 1-3 से पीछे चल रही थी, इसके बाद तीसरे क्वार्टर में एक मिनट के अंदर दो गोल दाग टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की। चौथे क्वार्टर में चौथा गोल दाग भारतीय टीम ने 4-3 से मैच जीत लिया।

भारतीय टीम के चौथी पर चैम्पियन बनने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा- एशियाई चैम्पियनशिप में शानदार जीत पर हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई! यह भारत की चौथी जीत है और यह हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उनके असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश में अत्यधिक गर्व की भावना जगाई है। हमारे खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।

Congratulations to our Men's Hockey Team on the spectacular victory in the Asian Championship! This is India's 4th triumph and it showcases the tireless dedication, rigorous training and unyielding determination of our players. Their extraordinary performance has ignited immense… pic.twitter.com/JRY2MSDx7Y