Asian Champions Trophy 2023 semifinal: एसीटी में उलटफेर, पाकिस्तान और चीन की टीम बाहर, यहां देखें सेमीफाइनल लाइन अप

Asian Champions Trophy 2023 semifinal: एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) हॉकी टूर्नामेंट 2023 में उलटफेर देखने को मिला। पाकिस्तान और चीन की टीम बाहर हो गई। टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदी को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। भारत इस तरह से पांच मैचों में चार जीत और एक ड्रॉ से 13 अंक लेकर शीर्ष पर रहा।

वह शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में चौथे नंबर पर रहने वाले जापान से भिड़ेगा, जबकि पहला सेमीफाइनल दूसरे नंबर पर रहे मलेशिया और तीसरे नंबर की टीम दक्षिण कोरिया के बीच होगा। मलेशिया ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-0 की जीत से अपने अंकों की संख्या 12 पर पहुंचा कर कुछ समय के लिए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया था।

We caught up with Jugraj Singh goal scorer in today's game who shares his thoughts on tonight's game against Pakistan.#HockeyIndia#IndiaKaGame#HACT2023pic.twitter.com/ZcZLHLNekc — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 9, 2023

दक्षिण कोरिया, जापान और पाकिस्तान के समान पांच-पांच अंक रहे। दक्षिण कोरिया और जापान ने हालांकि बेहतर गोल अंतर के कारण सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान पांचवें स्थान के प्लेऑफ मैच में चीन से भिड़ेगा। पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल फैसला है।

Men in blue @TheHockeyIndia thrashed Pakistan by 4-0 in Asian Champions Trophy in Chennai.



Proud of our Team India 🇮🇳

Congratulations !#AsianChampionshipTrophy#HockeyIndiapic.twitter.com/ImWlMydJ8O — Col Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) August 9, 2023

सेमी-फ़ाइनल लाइन-अप:

1. दक्षिण कोरिया बनाम मलेशिया (11 अगस्त 2023)

2. भारत बनाम जापान (11 अगस्त 2023)।

कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने के अपने कौशल का शानदार नमूना पेश करते हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) हॉकी टूर्नामेंट के राउंड रोबिन लीग के आखिरी मैच में पाकिस्तान को 4-0 से करारी शिकस्त देकर फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने प्रत्येक क्वार्टर में एक-एक गोल किया।

उसकी तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह (15वें और 23वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल किए। जुगराज सिंह ने 36वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला जबकि आकाशदीप सिंह ने 55वें मिनट में मैदानी गोल दागा। भारत तकनीकी और कौशल ही नहीं रणनीतिक खेल में भी पाकिस्तान पर हावी रहा और उसने अपने प्रतिद्वंदी को गोल करने के कोई खास मौके नहीं दिए।

This crowd is going to blow the roof off the stadium tonight.



Vanakkam Chennai for this grand gesture 🙏#HockeyIndia#IndiaKaGame#HACT2023pic.twitter.com/PQp0xQl4eS — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 9, 2023

पाकिस्तान में शुरू में अधिक आक्रामकता दिखाई जिसका उसे तीसरे मिनट में फायदा मिला जब जवाबी हमले में अब्दुल हन्नान ने गोल कर दिया। भारत ने हालांकि तुरंत ही रिव्यू लिया जिसके बाद यह गोल अमान्य करार दिया गया और पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला। भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने हालांकि बेहतरीन बचाव करके उसे नाकाम कर दिया।

