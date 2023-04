Archery World Cup 2023: ज्योति और देवताले की मिश्रित युगल जोड़ी ने किया कमाल, चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता

Highlights भारतीय जोड़ी ने 12वीं वरीय चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। परफेक्ट 40 का स्कोर बनाया और लगभग विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। फतिन नूरफतेह मेत सालेह और मोहम्मद जुवैदी माजुकी की जोड़ी को 157-154 से हरा कर फाइनल का टिकट कटाया था।

Archery World Cup 2023: ज्योति सुरेखा वेनम और पदार्पण कर रहे ओजस देवताले की मिश्रित युगल जोड़ी ने कमाल कर दिया। तुर्किये के अंताल्या में चल रहे तीरंदाजी विश्वकप के पहले चरण में कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने 12वीं वरीय चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया।

वेनम और देवताले ने शनिवार को यहां चीनी ताइपे की टीम को 159-154 से हराकर विश्वकप तीरंदाजी के पहले चरण में कंपाउंड मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला। भारत का यह मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में विश्व कप में दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले ज्योति और अभिषेक वर्मा ने पेरिस में 2022 में विश्वकप के तीसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता था।

🥇 for INDIA🇮🇳



Compound Mixed Team of Jyothi Surekha Vennam and Ojas Pravin Deotale win GOLD with a 159-154 victory against Chinese Taipei in #ArcheryWorldCup Stage 1 in Antalya.



They missed the WR of 160/160 by a whisker as Ojas shot a 9! pic.twitter.com/YWm8PxZEMv