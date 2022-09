36th National Games: 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन, पीएम मोदी ने कहा- खिलाड़ियों को जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है...

Highlights 36वां राष्ट्रीय खेल उत्सव कभी भी न भूल पाने वाले खेल उत्सवों में से एक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव। आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो, तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी।

36th National Games: गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ पीएम मोदी ने भीड़ का अभिवादन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह 36वां राष्ट्रीय खेल उत्सव कभी भी न भूल पाने वाले खेल उत्सवों में से एक होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव। जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो, तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। खिलाड़ी को हर बेहतर सुविधाएं यहां मिलेगी।

The largest stadium in the world is hosting the largest sports event for the nation with the youngest population: PM Narendra Modi as he declares open the 36th National Games at Narendra Modi stadium in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/3RczUTWh0x — ANI (@ANI) September 29, 2022

अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा करते हुए पीएम ने कहा कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबाल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है।

मोदी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रंगारंग कार्यक्रम के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वैश्विक खेलों में ऐसे देशों के खिलाड़ी अधिक पदक जीतते है। मोदी ने कहा, ‘‘ दुनिया में सम्मान का खेलों से सीधा जुड़ाव होता है। आज दुनिया में जो देश विकास और अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर है उनमें से ज्यादातर पदक तालिका में भी शीर्ष पर होते है।’’

इस समय नवरात्रि का पावन अवसर भी चल रहा है। गुजरात में मां दुर्गा की उपासना से लेकर गरबा तक, यहां की अपनी अलग ही पहचान है। जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों से आए हैं, उनसे कहूंगा कि खेल के साथ ही यहां नवरात्रि आयोजन का भी आनंद जरूर लीजिये।

उन्होंने कहा, ‘‘ खेल के मैदान में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करता है। खेल दुनिया में ‘सॉफ्ट पावर’का जरिया भी है। ’’ उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कारण भारत के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मौके नहीं मिल पाये पर अब इसमें काफी बदलाव आया है।

Ahmedabad | Gujarat became a policy-driven state under the leadership of PM Modi. The state's sports policy was launched by him. The development of a world-class sports university in Baroda is near completion: Gujarat CM Bhupendra Patel at opening ceremony of 36th National Games pic.twitter.com/MLwhuCCvV1 — ANI (@ANI) September 29, 2022

उन्होंने कहा, ‘‘ दुनिया ओलंपिक के जिन खेलों की दीवानी है, वे खेल हमारे यहां पहले सामान्य ज्ञान तक सिमट कर रह गये थे। ’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ अब माहौल नया है, 2014 से खिलाड़ियों ने खेलों में जो जलवा कायम करना शुरू किया वह तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है।’’ गुजरात के विभिन्न शहरों में 12 अक्टूबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इसमें 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 7000 से ज्यादा खिलाडी, 15000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'सक्सेस स्टार्ट विथ एक्शन' आपको सफलता के लिए लड़ना, जूझना पड़ सकता है। अगर आपने दौड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा है तो आप मानते चलिए जीत आपकी ओर बढ़ रही है। खिलाड़ियों को जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है।

#WATCH PM Modi accompanied by Gujarat CM Bhupendra Patel greets the crowds at the opening ceremony of the 36th National Games at Narendra Modi stadium in Ahmedabad



(Source: DD) pic.twitter.com/EtRCZIlfvt — ANI (@ANI) September 29, 2022

ये गुजरात का सामर्थ्य है, यहां के लोगों का सामर्थ्य है। कल अहमदाबाद में जिस तरह का शानदार, भव्य ड्रोन शो हुआ, वो देखकर तो हर कोई अचंभित है, गर्व से भरा हुआ है। टेक्नोलॉजी का ऐसा सधा हुआ इस्तेमाल, ड्रोन की तरह ही गुजरात को, भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

Olympians PV Sindhu, Neeraj Chopra and Ravi Kumar Dahiya also present at the opening ceremony of the 36th National Games at Narendra Modi stadium in Ahmedabad



PM Narendra Modi, Governor Acharya Devvrat, CM Bhupendra Patel, Union Sports Minister Anurag Thakur present at the event pic.twitter.com/JsE32NVtS3 — ANI (@ANI) September 29, 2022

विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश, और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो, तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। आज हमारे युवा हर खेल में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक भी करते जा रहे हैं।

