19th Asian Games: पाकिस्तान को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा, देखें वो वीडियो

Highlights पाकिस्तान को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय टीम को पूल चरण में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। फाइनल मुकाबले में उसका बदला चुकता कर लिया।

19th Asian Games: भारत ने शनिवार को यहां एशियाई खेलों की पुरुष स्क्वाश टीम स्पर्धा में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। अनुभवी सौरव घोषाल और अभय सिंह के शानदार खेल के दम पर भारतीय पुरुष स्क्वाश टीम ने एशियाई खेलों में मलेशिया पर जीत से फाइनल में प्रवेश किया था।

दिन के नायक चेन्नई के अभय सिंह रहे जिन्होंने उतार चढ़ाव भरे निर्णायक मैच में गजब का संयम दिखाते हुए नूर जमां को 3-2 से पराजित किया। इस मैच में 25 वर्षीय भारतीय ने दो स्वर्ण पदक अंक बचाये और विजेता रहे। इस जीत के बाद उन्होंने अपना रैकेट हवा में उछाल दिया।

MEDAL ALERT 🥇 GOLD AND ABHAY SINGH DOES IT !!!! GOLD FOR INDIA 🇮🇳🫡 The Indian men’s team defeats Pakistan in a five-game thriller to win GOLD 🥇 MEDAL. WHAT A PERFORMER. ABHAY SINGH. @abhaysinghk98 @SauravGhosal #AsianGames2022 #AsianGames2023 #AsianGames #Squash … pic.twitter.com/6ElMKwFc8M

इससे पहले अनुभवी सौरव घोषाल ने मोहम्मद असीम खान पर 3-0 की जीत से भारत को मुकाबले में वापसी करायी क्योंकि महेश मंगावंकर शुरुआती मैच में इकबाल नासिर से इसी अंतर से हार गये थे। भारत ने इस तरह लीग चरण में पाकिस्तान से मिली शिकस्त का बदला चुकता किया।

भारत ने इंचियोन 2014 चरण में पुरुष टीम स्क्वाश स्वर्ण पदक जीता था जबकि पाकिस्तान ने पिछला स्वर्ण पदक ग्वांग्झू 2010 में जीता था। भारतीय टीम को पूल चरण में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और अब फाइनल मुकाबले में उसका बदला चुकता कर लिया।

सौरव और अभय ने अपने-अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक समान 3-1 की जीत दर्ज की। अभय ने 57 मिनट तक चले शुरुआती मुकाबले में मुहम्मद अदीन इद्रकी बिन बख्तियार को 11-3 12-10 9-11 11-6 से हराया।

जबकि सौरव ने इयान यो एनजी पर 69 मिनट में 11-8 11-6 12-10 11-3 की जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट पक्का किया। शुरुआती दोनों मुकाबलों को जीतने के बाद महेश मनगांवकर को खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। भारतीय टीम ने इन खेलों के पिछले आयोजन में कांस्य पदक जीता था।

इससे पहले भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने सेमीफाइनल में हांगकांग से हारने के बाद कांस्य पदक अपने नाम किया। जोशना चिनप्पा, अनहत सिंह और तन्वी खन्ना की तिकड़ी को हांगकांग ने 1-2 से हराया। भारतीय महिला टीम ने 2018 में रजत पदक जीता था। जोशना अकेली भारतीय थी जिसने जीत दर्ज की।

Heartiest congratulations to the Indian men's squash team for defeating Pakistan in the finals at the #AsianGames2023 .



Abhay Singh defeated his Pakistani opponent 12-10 in the last round to clinch the gold for India.



Kudos to the champions. pic.twitter.com/9DHELyrKr5