Thane Gas Leak: ठाणे के अंबरनाथ में फैक्ट्री में गैस लीक, पूरे शहर में छाया घना धुआं; विजिबिलिटी हुई जीरो

Ambernath Gas Leak: महाराष्ट्र के ठाणे में एक केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण पूरे शहर में जहरीली हवा फैल गई है। ठाणे के अंबरनाथ के मोरीवली एमआईडीसी (MIDC) इलाके में एक केमिकल कंपनी में गैस रिसाव की घटना हुई, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार रात निकाचेम प्रोडक्ट्स में हुई, जहां पूरे शहर में भारी मात्रा में धुआं फैल गया। कई नागरिकों ने धुएं के कारण आंखों में जलन, गले में जलन और सांस लेने में कठिनाई जैसी परेशानियों की शिकायत की।

🚨BREAKING



Gas Leak At Chemical Company In Thane, Panic Grips Residents As Reduced Visibility Causes Discomfort.



Guess how many babus will be arrested in this accident? ZERO.pic.twitter.com/xdV8dB2eBx