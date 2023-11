मुंबई में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार कार की 6 गाड़ियों से भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक के टोल बूथ पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर छह गाड़ियों से जा टकराई जिसके बाद भीषण हादसा हो गया। गाड़ियों से टक्कर में करीब नौ लोग बुरी तरह जख्मी हो गए वहीं, तीन लोगों की मौत की खबर है। पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार रात 10:15 बजे हुई जब कार वर्ली से उत्तर की ओर बांद्रा की ओर जा रही थी।

जोन 9 के डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय ने कहा, "आज रात करीब 10:15 बजे एक गाड़ी वर्ली से उत्तर दिशा में बांद्रा की ओर जा रही थी, सी लिंक पर टोल प्लाजा से 100 मीटर पहले एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। टकराने के बाद कार की गति तेज हो गई और टक्कर मार दी।" उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर 2-3 गाड़ियां।

इस घटना में कुल 6 गाड़ियां टकराई हैं। अब तक कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से दो लोगों की हालत गंभीर है।

