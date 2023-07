संभाजी भिड़े के बयान पर बवाल जारी, देवेंद्र फड़नवीस बोले- उनका बीजेपी से कोई संबंध नही, महात्मा गांधी पर दिया था आपत्तिजनक बयान

Highlights संभाजी भिड़े द्वारा महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने प्रतिक्रिया दी कहा- महात्मा गांधी का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

मुंबई: महाराष्ट्र में संभाजी भिड़े द्वारा महात्मा गांधी पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान पर राज्य के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि महात्मा गांधी का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा, "मैं संभाजी भिड़े के बयान की निंदा करता हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के नेता के रूप में देखा जाता है। उनके खिलाफ बयान अनुचित है, लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। महात्मा गांधी का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

On Sambhaji Bhide's objectionable remarks on Mahatma Gandhi, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "I condemn the statement of Sambhaji Bhide. Mahatma Gandhi is the father of the nation. He is viewed as the leader of the history of India's freedom struggle. Such a…

देवेंद्र फड़नवीस ने आगे कहा, "संभाजी भिड़े का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, उनका अपना संगठन है। जानबूझकर इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग इसे लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्हें तब भी ऐसा ही करना चाहिए जब राहुल गांधी वीर सावरकर के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन वे उस समय चुप रहते हैं।"

Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "Sambhaji Bhide has no connection with BJP, he has his own organisation. No need to give it political colours deliberately. The manner in which the people of Congress are taking to the streets over this, they should similarly do so…