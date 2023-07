महाराष्ट्र में सीएम बदलने के कयासों पर देवेन्द्र फड़नवीस का बड़ा बयान, कहा- एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे

Highlights महाराष्ट्र में सीएम बदलने के कयासों पर देवेन्द्र फड़नवीस का बड़ा बयान एकनाथ शिंदे महायुति के सीएम बने रहेंगे - फड़नवीस सीएम एकनाथ शिंदे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है - फड़नवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेन्द्र फड़नवीस ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के चर्चाओं के बीच बड़ा बयान दिया है। फड़नवीस ने कहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे हैं और वह महायुति के सीएम बने रहेंगे। देवेन्द्र फड़नवीस ने मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा लगाये जा रहे कयास कहा।

देवेन्द्र फड़नवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आजकल कई वरिष्ठ नेता अटकलें लगाते देखे जा सकते हैं। वे जितना चाहे अटकलें लगा सकते हैं। जब हमने महायुति गठबंधन बनाया था, तो तीनों दलों के तीनों नेताओं को स्पष्ट था कि सीएम एकनाथ शिंदे हैं और वह महायुति के सीएम बने रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। महायुति की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि किसी को भी अपने मन में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। अगर विपक्ष भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है, तो किसी को भी अपने मन में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए।"

