100 रुपये में देख सकेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह लाइव, PVR INOX देगा ये सुविधा..

Highlights पीवीआर ने इसके लिए इंडिया टुडे के साथ साझेदारी की है देश भर के 70 से ज्यादा शहरों के 160 से ज्यादा सिनेमाघरों में लाइव पीवीआर ने समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रखा है

नई दिल्ली: अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव स्ट्रीमिंग अब आप बहुत आसानी से अपने शहर के पीवीआर आइनॉक्स सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। इसके लिए पीवीआर ऑइनॉक्स ने आजतक के साथ साझेदारी की है।

पीवीआर ऑइनॉक्स यह समारोह देश भर के 70 से ज्यादा शहरों के 160 से ज्यादा सिनेमाघरों में लाइव प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाने जा रहा है। इसके लिए पीवीआर ने समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का रखा है।

100 रुपये में मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

आप पीवीआर आइनॉक्स के एप या वेबसाइट के जरिए अपना टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन, सबसे अच्छी बात यह है कि इस आयोजन के लिए सिर्फ आपको 100 रुपये ही देने होंगे। इसमें आपको पॉपकॉर्न और पेप्सी भी मिलेगी।

पीवीआर आइनॉक्स के सह-सीईओ गौतम दत्ता ने कहा, यह समारोह बहुत ही भव्य होगा, इसलिए हमारी तैयारी भी उतनी ही शानदार रहने वाली है। इसके लिए देश के सभी सिनेमाघरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही बताया कि यह उनके लिए यह पल बेहद गौरवानित करने वाला है।

प्राण प्रतिष्ठा में माना जा रहे है 11,000 से भी ज्यादा गणमान्य लोग शामिल होने वाले हैं। इस सूची में रजनीकांत, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, धनुष, मोहनलाल आदि हैं।

