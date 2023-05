Wrestlers Protest: नए संसद तक मार्च को लेकर एक्शन में पुलिस; पहलवानों को लिया हिरासत में, जंतर-मंतर से उखाड़े गए तंबू

Highlights जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन स्थल पर पुलिस ने करी कार्रवाई पुलिस ने पहलवानों के तंबू को उखड़ा पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन के बीच पहलवानों के दिल्ली पुलिस का संघर्ष देखने को मिला। 28 मई नए ससंद भवन के उद्घाटन के साथ ही भारतीय पहलवानों ने संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया था लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के तहत कई शीर्ष पहलवानों को हिरासत में ले लिया है। देश के लिए ओलपिंक मेडल लाने वाले पहलवानों समेत विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित शीर्ष पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन की ओर मार्च करने का प्रयास करते हुए हिरासत में ले लिया। पहलवानों को जंतर-मंतर पर रोक दिया गया और बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए।

गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी पहलवानों पर कार्रवाई शुरू करते हुए पुलिस ने जंतर-मंतर से धरना स्थल से तंबू हटा दिए।

This is how our champions are being treated. The world is watching us! #WrestlersProtestpic.twitter.com/rjrZvgAlSO