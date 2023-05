विनेश फोगाट का अनुराग ठाकुर पर गंभीर आरोप- समिति बनाकर मामले को दबाना चाह रहे केंद्रीय खेल मंत्री

By मनाली रस्तोगी | Published: May 3, 2023 07:44 AM

भारत की शीर्ष पहलवान विनेश फोगट ने मंगलवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर एक समिति बनाकर मामले को दबाने का आरोप लगाया और दावा किया कि शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खड़ा होना कठिन है।

