World Chess Championship 2024: 18 साल 8 महीने और 14 दिन में विश्व विजेता?, 25 लाख डॉलर इनाम?, 7.5-6.5 स्कोर से खिताब अपने नाम किया

Highlights राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को बधाई दी। गत चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18 साल की उम्र में खिताब जीता। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि गुकेश ने भारत को बेहद गौरवांवित किया है।

World Chess Championship 2024: विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीतकर डी गुकेश ने इतिहास रच दिया। गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए। रूस और चीन दीवार को तोड़कर नाम लिखा लिया। रूस के गैरी कास्परोव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महज 18 साल 8 महीने और 14 दिन का लड़का आज विश्व चैंपियन बन गया। भारत के डी गुकेश ने गुरुवार को सिंगापुर में 14वें दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर डी गुकेश को बधाई दी।

