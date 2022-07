जुमलाजीवी, कोरोना स्प्रेडर, भ्रष्ट, ड्रामा, पाखंड जैसे शब्द अब असंसदीय, संसद में नहीं बोल सकेंगे सांसद

Highlights संसद के दोनों सदनों में इस्तेमाल होने वालें कुछ शब्दों को बैन कर दिया गया है इन्हें अमर्यादित शब्दों की लिस्ट में रखा गया है। जुमलाजीवी, कोयला चोर, दलाल, कोरोना स्प्रेडर, जयचंद, भ्रष्ट, दादागीरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल अब संसद में बैन होगा। अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर बैन के लिए संसद की तरफ से जारी बुकलेट सभी सांसदों को भेज दी गई है।

नई दिल्ली: संसद में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसकी एक मर्यादा होती है हालांकि कई बार ये देखा गया है कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिन्हें बाद में रिकार्ड से हटाना पड़ता है। अब संसद के दोनों सदनों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। इसके तहत असंसदीय शब्दों की लिस्ट तैयार हुई है। इन शब्दों का इस्तेमाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बैन होगा।

असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत बनाई गई इस लिस्ट मेंं ऐसे शब्दों और वाक्यों का जिक्र है जिन्हे असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। इनमें जुमलाजीवी, कोयला चोर, दलाल, कोरोना स्प्रेडर, जयचंद, भ्रष्ट, दादागीरी जैसे शब्द शामिल हैं।

इन शब्दों के सदन में इस्तेमाल पर बैन के साथ ही सदन में निशाना साधने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द और आम बोलचाल के भी कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर रोक होगी। दोहरा चरित्र,निकम्मा, नौटंकी जैसे शब्दों को भी असंसदीय शब्दों की लिस्ट में शामिल किया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नई बुकलेट के अनुसार ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और ये सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। ये बुकलेट सभी सांसदों को भेजी गई है।

संसद में शब्दों के इस्तेमाल पर नई गाइडलाइन जारी होने के बाद विपक्षी सांसदों ने इसकी आलोचना की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, 'मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आप मुझे निलंबित कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे निलंबित कर दीजिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लडूंगा।'

Session begins in a few days



GAG ORDER ISSUED ON MPs.



Now, we will not be allowed to use these basic words while delivering a speech in #Parliament : Ashamed. Abused. Betrayed. Corrupt. Hypocrisy. Incompetent



I will use all these words. Suspend me. Fighting for democracy https://t.co/ucBD0MIG16