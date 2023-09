Women's Reservation Bill 2023: संसद में बॉब कट और लिपस्टिक पाउडर वाली महिलाएं आ जाएंगी, राजद महासचिव सिद्दीकी का महिला आरक्षण पर विवादित बयान, देखें वीडियो

Highlights बॉब कट और लिपस्टिक वाली महिलाएं अब आगे आ जाएंगी। मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अगर देना है तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण दें।

Women's Reservation Bill 2023: बिहार की राजनीति में एक के बाद एक विवादित बयान देना का सिलसिला शुरू हो गया है। राजद सांसद मनोज झा के ठाकुरों वाला विवादित बयान के बाद अब राजद के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का महिला आरक्षण पर विवादित बयान सामने आया है।

TIMES NOW confronts RJD leader Abdul Bari Siddiqui



Every person learns from their leader. I made this statement in backward class sammelan, where many women from backward classes had come, and they applauded when I made the statement...: Abdul Bari Siddiqui tells @Saket82Singhpic.twitter.com/xK7a01msek — TIMES NOW (@TimesNow) September 30, 2023

Abdul Bari Siddiqui, an RJD leader, asserted that, as a result of the bill's implementation, only women with bobbed haircuts and those wearing lipstick would be able to reach Parliament.@kritsween shares more details. pic.twitter.com/UsKUFLi7NJ — TIMES NOW (@TimesNow) September 30, 2023

मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ने कहा कि बॉब कट और लिपस्टिक वाली महिलाएं अब आगे आ जाएंगी। बताया जाता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जहां उन्होंने पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: On RJD leader Abdul Bari Siddiqui's reported statement on the Women's Reservation Bill, JMM MP Mahua Maji says, "We are in the 21st century today... One should avoid making such statements, which can hurt women...We also want the women from backward… pic.twitter.com/rw2nLLwJzj — ANI (@ANI) September 30, 2023

इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर संसद में बॉब कट और लिपस्टिक पाउडर वाली महिलाएं आ जाएंगी तो आपकी महिलाओं को कुछ हुकूक नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर देना है तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण दें। अत्यंत पिछड़ा का भी कोटा तय हो तो ठीक है। वरना पिछड़ी जाति की महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगा।

#WATCH | Delhi: On RJD leader Abdul Bari Siddiqui’s reported statement, BJP Leader Shehzad Poonawalla says, "This is not just the statement and thought process of RJD. It is the thought process of the entire INDI alliance today. When we are passing the constitutional guarantee… pic.twitter.com/LhkTK1qoEo — ANI (@ANI) September 30, 2023

सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं को टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि टीवी और सोशल मीडिया से दूरी बनाइए और कसम खाइए और कम से कम लोक सभा चुनाव तक इसे नहीं देखें। अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है और भाजपा राजद पर हमलावर हो गई है। मामले में भाजपा के कई नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है।

#WATCH | Patna, Bihar: On his reported statement on women, RJD leader Abdul Bari Siddiqui says, "In that rally, hundreds of rural women were there... I used that language to explain to the rural woman in their language. My intention was not to hurt anyone... If someone is hurt, I… pic.twitter.com/vWCPCKbvUQ — ANI (@ANI) September 30, 2023

#WATCH | Delhi: On RJD leader Abdul Bari Siddiqui's reported statement on the Women's Reservation Bill, BJP MP Sunita Duggal says, "...This shows their narrow mindset... Women are making a mark in every area... Giving such statements represents their rude mentality...They want… pic.twitter.com/Tm2vj1iYmU — ANI (@ANI) September 30, 2023

