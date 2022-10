Video: आज से पहले आपने नहीं देखा होगा ऐसा महिला कर्मचारी, जान पर खेल कर कैंची के सहारे बैंक को लूटने से बचाया

Highlights राजस्थान के गंगानगर के एक बैंक में डकैती होते-होते बच गई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें महिला को केवल कैंची के सहारे ही आरोपी को धमकाते और उसे भगाते हुए देखा गया है।

जयपुर: राजस्थान के गंगानगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बैंक में डकैती होते देखी जा रही है, लेकिन यह डकैती हो नहीं पाती है।

दरअलसल, बैंक में डकैती करने आए एक शख्स को महिला कर्मचारी धमका कर उसे वापस भेज देती है।

महिला कर्मचारी के इस साहस को देखते हुए लोगों ने उसकी तारीफ की है। दावा किया जा रहा है कि इस बैंक का नाम मरुधारा बैंक है जो राजस्थान के श्रीगंगानार में स्थित है। महिला को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इनका नाम पूनम गुप्ता जो उस ब्रांच की प्रबंधक है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक बैंक में नकाबपोश शख्स आता है और डकैती करना चाहता है। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि शख्स बैंक में ढुक कर पहले पुरूष कर्मचारी को धमकाता है और उसका मोबाइल जब्त कर लेता है।

इसके बाद वह अन्य कर्मचारियों के पास जाता है और उनका भी मोबाइल ले लेता है। इतमें में एक महिला कर्मचारी निकलती है और उससे कुछ कहने लगती है। महिला कर्मचारी आरोपी से बात करते-करते सामने मेज पर पड़ी एक कैंची ले लेती है और हाथ में लिए धारधार हथियार वाले शख्स को धमकाने लगती है।

Appreciation is must for this kind of courageous act.

Hats off to exemplary courage shown by Poonam Gupta, manager

Marudhara bank, Sriganganar. pic.twitter.com/p8pPgxPSBC