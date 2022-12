शीतकालीन सत्र: राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा- G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित सर्वोच्च प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय सभा होगी

Highlights विदेश मंत्री ने कहा- गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली होंगे प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि उन्होंने कहा, मिस्र के राष्ट्रपति ने 26 जनवरी पर भारत के निमंत्रण को स्वीकार किया राज्यसभा को बताया- काशी SCO सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने बताया कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8-10 जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। दो वर्ष के अंतराल के बाद प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा।

गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली होंगे मुख्य अतिथि

भारतीय विदेश मंत्री ने संसद के उच्च सदन को जानकारी देते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली होंगे। बता दें कि देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्‍येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1915 में महात्‍मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्‍वदेश लौटे थे।

वहीं जी20 की अध्यक्षता को लेकर जयशंकर ने कहा, भारत में जी20 की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। हमारा प्रयास इनमें से 200 बैठकों को भारत में विभिन्न स्थानों पर आयोजित करने का है। उन्होंने कहा, G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित सर्वोच्च प्रोफ़ाइल अंतर्राष्ट्रीय सभा होगी। हम इसे एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में देखते हैं।

G20 meetings have already commenced in India. Our endeavour is to organise 200 of these meetings in multiple locations in India. G20 summit will be highest profile international gathering hosted by India. We see this as a national endeavour: EAM Dr S Jaishankar in Rajya Sabha pic.twitter.com/hYaQaGtteD