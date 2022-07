मेनका और वरुण गांधी के TMC में शामिल होने की तैयारी? तृणमूल की आज शहीद दिवस रैली के बीच पहुंचे कोलकाता

Highlights कोलकाता में आज टीएमसी की शहीद दिवस रैली, हर साल होता है इसका आयोजन। कोरोना की वजह से दो साल बाद आयोजित हो रहे इस रैली के लिए लाखों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचे हैं। इस बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी के भी कोलकाता पहुंचने की खबर है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शहीद दिवस रैली हो रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए टीएमसी के लाखों कार्यकर्ता कोलकाता में जुटे हैं। ममता बनर्जी भी इस रैली को संबोधित करेंगी। इस बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी के भी कोलकाता पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि साथ में वरुण की मां और मेनका गांधी भी पहुंची है। ऐसे में अटकलें शुरू हो गई हैं क्या दोनों टीएमसी में शामिल हो सकते हैं।

हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। रैली के दौरान भाजपा के तीन विधायकों के भी तृणमूल में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। गौरतलब है कि वरुण गांधी भाजपा से सांसद होते हुए भी पिछले कई महीनों से लगातार अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं।

टीएमसी के ये वार्षिक रैली कोरोना वायरस महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद निकाली जा रही है। इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टीएमसी के उत्साहित समर्थकों ने ट्रेनों, बसों तथा निजी वाहनों से सुबह चार बजे से ही घटनास्थल पर पहुंचना शुरू कर दिया। इनमें से कई लोग रैली के लिए दो दिन पहले ही शहर में पहुंच गए हैं।

टीएमसी कार्यकर्ताओं को भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों से हावड़ा और सियालदह के दो टर्मिनल स्टेशनों पर पहुंचते हुए देखा गया। उन्होंने पार्टी के झंडे, पारंपरिक ‘ढाक’ और शंख बजाते हुए बनर्जी के पोस्टर ले रखे थे। रैली के दौरान शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम 4,500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

