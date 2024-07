Parliament Session 2024: 'क्यों बैठे-बैठे टिप्पणी कर रहे हो?', एक बार फिर ओम बिरला के निशाने पर आ गए दीपेंद्र हुड्डा

Highlights एक बार फिर ओम बिरला और दीपेंद्र हुड्डा के बीच दिखी जुबानी जंग जब लोकसभा स्पीकर ने डांटा, तो रोहतक सांसद ने कुछ इस तरह किया हालांकि, इस बीच राहुल गांधी के भाषण पर विपक्ष ने जमकर काटा हंगामा

Parliament Session 2024: संसद के सदन में आज राहुल गांधी सत्तापक्ष पर निशाना साध रहे थे और बता रहे थे कि इंडिया अलायंस जल्द जाति-जनगणना को पास करके दिखाएगा। इस बीच लोकसभा में हंगामा खड़ा हो गया और फिर रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोल पड़े कि इन्हें क्या दिक्कत है। बस फिर क्या था, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कानों में उनकी बात चली गई और उन्होंने डांटते हुए कह दिया कि बैठे-बैठे टिप्पणी क्यों करते हो।

हुआ ये कि आज सदन में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हजारों साल पहले की कहानी बता रहे हैं, जिसमें अभिमन्यू को 6 लोगों ने चक्रव्यूह ने जानबूझकर फंसाया था। उन्होंने आज के दौर यानी 21वीं सदी से जोड़ते मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि यहां पर भी कुछ 6 लोग है, जो देश को नियंत्रण कर रहे हैं।

यही नहीं उन्होंने उनके नाम बताएं, जिसमें अंबानी, अडानी, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत ढोबाल का भी नाम ले लिया, फिर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि, इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस बात से सत्तापक्ष डरता है, वो है जाति-जनगणना, राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा उसे भी पास करवाएंगे।

इतने में सत्तापक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस की ओर से रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोल पड़े कि इन्हें क्या परेशानी हो रही है, क्यों चिल्ला रहे हैं ये लोग.. इतना कहना क्या था कि ये बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने फिर सांसद की क्लास लगाते हुए कह दिया कि आप बैठे-बैठे क्यों टिप्पणी कर रहे हो।

#WATCH | In Lok Sabha, LoP Rahul Gandhi says, "The 'Chakravyuh' that you have built is harming crores of people. We are going to break down this 'Chakravyuh'. the biggest way of doing this, one that scares you, is the Caste Census. Like I said that INDIA Alliance will pass… pic.twitter.com/B0eXWsDrCN