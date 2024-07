'तानाशाह कौन है?' लोकसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी और पीएम मोदी के वीडियो पर बीजेपी का तंज

Highlights भाजपा ने सोशल मीडिया पर बुधवार, 3 जुलाई को दो वीडियो पोस्ट किए एक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों को लोकसभा में विरोध करने का निर्देश देते हुए दिखाया गया दूसरे में प्रधान मंत्री को विरोध करने वालों में से एक विपक्षी सांसद को एक गिलास पानी देते हुए दिखाया गया

नई दिल्ली: भाजपा ने सोशल मीडिया पर बुधवार, 3 जुलाई को दो वीडियो पोस्ट किए। इनमें से एक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों को लोकसभा में विरोध करने का निर्देश देते हुए दिखाया गया और दूसरे में प्रधान मंत्री को विरोध करने वालों में से एक विपक्षी सांसद को एक गिलास पानी देते हुए दिखाया गया।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सदन के अंदर लगातार नारेबाजी के लिए इंडिया ब्लॉक पर कटाक्ष किया। पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा, "दो विपरीत तस्वीरें- तस्वीर 1: विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद सांसदों को नियम तोड़ने और वेल में कूदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और शुरुआत से ही पीएम के भाषण में खलल डाल रहे हैं। तस्वीर 2: पीएम मोदी विरोध कर रहे एक सांसद को भी पानी पिला रहे हैं जो उनके साथ धक्का-मुक्की कर रहा है। कौन है तानाशाह? क्या राहुल एलओपी बनने के भी लायक हैं?"

Two contrasting pictures



Pic1: LoP Rahul Gandhi himself encouraging MPs to break rules & jump in the well and disturb PM speech from very beginning



Pic2: PM Modi offers water even to a protesting MP who is heckling him



Who is the dictator ? Does Rahul even deserve to be… pic.twitter.com/au4fke9UmL