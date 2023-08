Bindeshwar Pathak: जानें कौन थे बिंदेश्वर पाठक, 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना, जानिए

Highlights पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके तुरंत बाद गिर गए। बिंदेश्वर पाठक मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे।

Bindeshwar Pathak: सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 80 वर्षीय सामाजिक उद्यमी भारत में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में अग्रणी थे। पाठक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके तुरंत बाद गिर गए।

बिंदेश्वर पाठक मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे। उनका पैतृक गांव रामपुर बाघेल था। उन्होंने मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्हें पहली बार 1968 में सफाईकर्मियों की दुर्दशा का एहसास हुआ, जब वे बिहार गांधी शताब्दी समारोह समिति के भंगी-मुक्ति (सफाईकर्मियों की मुक्ति) सेल में शामिल हुए।

The passing away of Dr. Bindeshwar Pathak Ji is a profound loss for our nation. He was a visionary who worked extensively for societal progress and empowering the downtrodden.



Bindeshwar Ji made it his mission to build a cleaner India. He provided monumental support to the… pic.twitter.com/z93aqoqXrc — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2023

पाठक को 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुलभ इंटरनेशनल के देश भर में लगभग 8500 शौचालय और स्नानघर हैं। पाठक (80) सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, जो भारत स्थित एक सामाजिक सेवा संगठन है। यह संगठन शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

सहयोगी ने बताया कि पाठक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके तुरंत बाद गिर गये। उन्हें एम्स, दिल्ली ले जाया गया। अस्पताल के एक सूत्र ने कहा कि पाठक को अपराह्न 1.42 बजे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मौत का कारण हृदय गति का रुक जाना है।

'सुलभ इंटरनेशनल' के संस्थापक द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में 14 अप्रैल को 'बिंदेश्वर पाठक दिवस' के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाठक के निधन पर शोक व्यक्त किया और इसे देश के लिए "गंभीर क्षति" बताया। पाठक जी का निधन हमारे देश के लिए गहरी क्षति है। एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक प्रगति और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया।

Sulabh International founder Bindeshwar Pathak dies at AIIMS Delhi due to cardiac arrest, a close aide says — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2023

पाठक ने 1964 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1980 में मास्टर डिग्री और 1985 में पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने देश की स्वच्छता समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की।

The passing away of Dr. Bindeshwar Pathak Ji is a profound loss for our nation. He was a visionary who worked extensively for societal progress and empowering the downtrodden.



Bindeshwar Ji made it his mission to build a cleaner India. He provided monumental support to the… pic.twitter.com/z93aqoqXrc — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2023

हाथ से मैला ढोने वालों की दुर्दशा को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। सुलभ ने सस्ती दो-गड्ढे वाली तकनीक का उपयोग करके लगभग 1.3 मिलियन घरेलू शौचालय और 54 मिलियन सरकारी शौचालयों का निर्माण किया है।

Web Title: Who was Bindeshwar Pathak Know born in Vaishali district of Bihar studied at BHU established Sulabh International Social Service in 1970