Satish Chandra Dubey-Rajbhushan Chaudhary Modi New Cabinet: आखिर कौन हैं राजभूषण चौधरी और सतीश चंद्र दुबे, मोदी कैबिनेट में जगह

who is Rajbhushan Chaudhary and Satish Chandra Dubey Modi New Cabinet: केन्द्र सरकार में मंत्री बनाए गए राज भूषण चौधरी मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर पहली बार जीते हैं। मल्लाह जाति से जुड़े राजभूषण चौधरी पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने वीआईपी का दामन छोड़ कर भाजपा की दामन थामा था। बिहार में सबसे अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले पहले नेता बनकर राजभूषण चौधरी सामने आए हैं। इस लोकसभा चुनाव में इनसे अधिक वोटों के अंतर से बिहार में कोई भी नेता चुनाव नहीं जीता है।

राजभूषण को केंद्र में मंत्री बना कर भाजपा मल्लाह जाति को भागीदारी दी है। 46 वर्षीय डॉक्टर राज भूषण चौधरी के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में उन्होंने बताया है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं, भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को भी इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है।

ब्राह्मण चेहरा के तौर पर दुबे बिहार में भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे। सतीश चंद्र दुबे का जन्म 2 मई 1975 को हुआ था। वह इससे पहले 2010 में नरकटियागंज से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद वह राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। सतीश चंद्र दुबे का कार्यकाल सात जुलाई 2022 तक होगा। उनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था।

न महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार था और न ही इसमें शामिल घटक दल की ओर से ही कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ था। एनडीए में शामिल घटक दल जदयू ने भी उम्मीदवार देने में हाथ खड़े कर दिए थे। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में सतीश चंद्र दुबे भाजपा के टिकट पर वाल्मीकि नगर से जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट गठबंधन धर्म में जदयू के कोटे में चली गई थी। इसके बाद इन्हें लोकसभा में जाने का मौका नही मिल पाया।

