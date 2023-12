Lalduhoma 2023: आखिर कौन हैं लालदुहोमा, 2019 में राजनीतिक दल बनाई और 2023 में बनेंगे सीएम, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से क्या है संबंध

Highlights मिजोरम की 40 विधानसभा सीट में से 27 पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। लालदुहोमा ने सेरछिप सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के जे. माल्सावमजुआला वानचावंग को 2,982 वोट से हराया। कांग्रेस के ललथनहवला और मिजो नेशनल फ्रंट के जोरमथांगा में से किसी एक के पास जाता रहा है।

Lalduhoma 2023: दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद से लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे 73 वर्षीय लालदुहोमा का राजनीतिक सफर बाधाओं से जूझते हुए बीता है। कई कारनामे करते हुए इतिहास रच दिया।

#WATCH | Aizawl: ZPM Chief Ministerial candidate Lalduhoma meets Governor Hari Babu Kambhampati and stakes claim to form the government in Mizoram https://t.co/k5Vht1cnrSpic.twitter.com/Ry8M9i2vuy — ANI (@ANI) December 6, 2023

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा अधिकारी के तौर पर सेवा दे चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे लालदुहोमा जोरम पीपल्स मूवमेंट (जेडपीएम) की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। महज 2019 में राजनीतिक दल के तौर पर पंजीकरण कराने वाली जेडपीएम ने निर्वाचन आयोग के मुताबिक मिजोरम की 40 विधानसभा सीट में से 27 पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है।

VIDEO | Mizoram election results 2023: ZPM leader Lalduhoma meets Governor Hari Babu Kambhampati, stakes claim to form government



"I thank the people of Mizoram and those who prayed for us. I also thank the God, it is only because of the divine intervention that we could achieve… pic.twitter.com/2c2RUI3vjl — Press Trust of India (@PTI_News) December 6, 2023

लालदुहोमा ने सेरछिप सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के जे. माल्सावमजुआला वानचावंग को 2,982 वोट से हराया। तीन दशकों से अधिक समय से, पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यमंत्री पद दो वरिष्ठ नेताओं- कांग्रेस के ललथनहवला और मिजो नेशनल फ्रंट के जोरमथांगा में से किसी एक के पास जाता रहा है।

लालदुहोमा ने पहली बार 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मिजोरम विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के उम्मीदवार लालमिंगथंगा से 846 मतों के अंतर से हार गए। उसी वर्ष, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और निर्विरोध चुने गए।

Mizoram News - ZPM CM face Lalduhoma meets Governor Hari Babu Kambhampati at Raj Bhavan to stake claim for forming next government.



pic.twitter.com/7bNs64QFjA — News Arena India (@NewsArenaIndia) December 6, 2023

तत्कालीन मुख्यमंत्री ललथनहवला और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगने के बाद, जेडपीएम नेता ने 1986 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। लालदुहोमा कांग्रेस छोड़ने के बाद 1988 में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद बने।

मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष लालरिनलियाना सेलो द्वारा भी 2020 में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के 12 विधायकों ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि वह 2018 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने जाने के बाद पार्टी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर जेडपीएम में शामिल हो गए थे।

#WATCH | Mizoram CM elect Lalduhoma says, "I had a telephonic discussion with the Home Minister yesterday. I will go to Delhi and discuss it (the subject of Manipur) with him. He conveyed his full cooperation and said he had full confidence in the new govt." pic.twitter.com/UinYGJSBgc — ANI (@ANI) December 6, 2023

लालदुहोमा मिजोरम में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले विधायक थे, हालांकि वह 2021 में सेरछिप सीट पर उपचुनाव जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस के अलावा, वह एक समय एमएनएफ का भी हिस्सा थे। उन्होंने अपनी पार्टी, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी और जेडपीएम के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राज्य में 2018 के विधानसभा चुनाव में लालदुहोमा ने दो सीट- सेरछिप और आइजोल पश्चिम-प्रथम से जुना जीता। उन्होंने सेरछिप से निवर्तमान विधायक और पांच बार के मुख्यमंत्री ललथनहवला को 410 मतों के अंतर से हराया था। लालदुहोमा ने बाद में आइजोल पश्चिम-प्रथम सीट छोड़ दी और सेरछिप से विधायक बने रहे।

#WATCH | Aizawl | Mizoram Governor Dr. Hari Babu Kambhampati says, "Mr Lalduhoma (CM-designate), who is being elected as the Leader of the Legislative Party of ZPM met me today and staked his claim to form the Government. I appointed him as the Chief Minister and invited him to… pic.twitter.com/UOlfbyKvxb — ANI (@ANI) December 6, 2023

English summary :

who is Lalduhoma formed political party in 2019 and will become CM in 2023 what is his relation with former Prime Minister Indira Gandhi?

Web Title: who is Lalduhoma formed political party in 2019 and will become CM in 2023 what is his relation with former Prime Minister Indira Gandhi?