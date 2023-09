सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड की सुनवाई करते हुए कहा, 'घटना से राज्य की अंतरात्मा को झटका लगना चाहिए, हल्के में नहीं ले सकते'

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए थप्पड़ कांड पर की बेहद तल्ख टिप्पणी कोर्ट ने स्कूल शिक्षिका द्वारा धर्म विशेष के छात्रों को सहपाठियों द्वारा थप्पड़ मारने की घटना के बताया शर्मनाक यह समाज को झकझोरने वाला मामला है, इससे राज्य सरकार की अंतरात्मा को झटका लगना चाहिए

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्कूल शिक्षिका द्वारा धर्म विशेष के छात्रों को कक्षा के सहपाठियों को थप्पड़ मारने के लिए कहने वाले मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा कि समाज में ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं और इस घटना को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर महिला शिक्षिका पर लगाये आरोप सही हैं और उसने इस तरह का कार्य किया है तो यह समाज को झकझोरने वाला मामला है और इससे राज्य की अंतरात्मा को झटका लगना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी छात्र को केवल इस आधार पर दंडित करने की मांग की जाती है कि वह एक विशेष समुदाय से है तो भला वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल सकती है।

Supreme Court directs that investigation into the incident where a school student was slapped by classmates on instructions of a teacher in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, should be supervised by a senior IPS officer nominated by the State. Senior officer to file a report before…