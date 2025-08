क्या है ‘कर्तव्य भवन’?, 6 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, एक ही जगह शास्त्री, कृषि, निर्माण और उद्योग भवन में स्थित कई मंत्रालय होंगे शिफ्ट

Highlights प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दो निर्माणाधीन इमारतें, 1 और 2, अगले महीने तक पूरी हो जाएंगी। कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित एक भवन में स्थानांतरित करने का कार्य शुरू हो गया है।

नई दिल्लीः सामान्य केंद्रीय सचिवालय (सीसीएस) की सभी 10 इमारतों का निर्माण अगले 22 महीनों में किया जाएगा। इसी क्रम में शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन में स्थित कई मंत्रालयों को जल्द ही नए स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को सीसीएस के पहले भवन का उद्घाटन करेंगे जिसे ‘कर्तव्य भवन’ नाम दिया गया है।

VIDEO | First look of the new Kartavya Bhavan, which is set to be inaugurated tomorrow.



Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Kartavya Bhavan at Kartavya Path in Delhi on 6th August.



