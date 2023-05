कर्नाटक के अगले सीएम वाले सवाल पर मीडिया से क्या बोले डीके शिवकुमार, देखें वीडियो

Highlights कर्नाटक के अगले सीएम के मुद्दे पर डीके शिवकुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे इसका फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि शनिवार को सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण हो सकता है।

नई दिल्ली: कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा, सूत्रों की अगर माने तो लगभग यह तय हो चुका है। सूत्रों के अनुसार, इस बात पर दोनों नेताओं को राजी कर लिया गया है कि सिद्धरमैया प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे तथा डीके शिवकुमार कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री होंगे। इस बीच पार्टी द्वारा उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर डीके शिवकुमार का बयान भी सामने आया है।

उन्होंने इस मामले में पत्रकारों से बात भी किया है और उनके द्वारा पूछे गए सवालों का सही से जवाब भी नहीं दिया है। वे पत्रकारों के सवाल को यह कहकर टाल दिए कि मैंने सबकुछ आला कमान पर टाल दिया है। उन्होंने यह बयान उस समय दिया है जब वे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर कर्नाटक के अगले सीएम चुने जाने वाले मुद्दे पर चर्चा के लिए वहां पहुंचे थे।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा है कि वे सब कुछ आला कमान पर छोड़ दिए है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि "इस मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं है।.....मैंने सबकुछ आला कमान पर छोड़ दिया है।.....इस मुद्दे पर आला कमान ही फैसला लेगा।"

#WATCH | Delhi: Karnataka Congress chief DK Shivakumar arrives at the residence of general secretary KC Venugopal.



He says, "There is nothing to tell...we have left it to the high command...High command will take the call. I'm going for rest."#KarnatakaCMRacepic.twitter.com/JK0dSdhUnn