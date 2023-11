WATCH: टीएमसी नेता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में मदद का किया वादा, वीडियो वायरल

Highlights रिपोर्टों के अनुसार, उक्त टीएमसी नेता की पहचान पूर्व पंचायत प्रधान रत्ना विश्वास के रूप में की गई वीडियो में उन्हें बांग्लादेशी अप्रवासियों से मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराने की अपील करते हुए सुना जा सकता है भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और बांग्लादेशियों को मतदाता सूची में शामिल करने के नापाक एजेंडे पर हमला बोला है

कोलकाता: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की एक नेता ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की मतदाता सूची में बांग्लादेशियों को शामिल करवाने का वादा कर विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, उक्त टीएमसी नेता की पहचान पूर्व पंचायत प्रधान रत्ना विश्वास के रूप में की गई। एक वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, उसमें उन्हें बांग्लादेशी अप्रवासियों से मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराने की अपील करते हुए सुना जा सकता है।

वीडियो में बांग्लादेशी अप्रवासियों को संबोधित करती हुई कहती है, “इस क्षेत्र में कई बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो लोग बांग्लादेश से यहां आए हैं उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में दिक्कत आती है तो उन्हें जाकिर भाई से संपर्क करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को इस कार्यालय से संपर्क करना चाहिए...यह काम तेजी से किया जाना चाहिए।''

TMC leader promises to help illegal Bangladeshis to enrol their names in voter list ahead of 2024 election



pic.twitter.com/O1BZcxxa5J