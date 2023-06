पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावः पटना में विपक्ष की बैठक के बाद आप के बाद टीएमसी नाराज!, सीएम ममता का हमला, कहा- कांग्रेस-माकपा भाजपा की टीम, चौधरी का पलटवार, देखें वीडियो

Highlights ममता बनर्जी ने कहा कि दोनों दल भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। 12 साल बाद पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करना टीएमसी पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है। बंगाल में भाजपा के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करके इसमें बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

West Bengal Panchayat Elections: पटना में विपक्ष की बैठक के बाद आप आदमी पार्टी के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी नाराज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पर सोमवार को हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि दोनों दल भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी का 12 साल बाद पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करना टीएमसी पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है। उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वह मैदान में नहीं आएंगी तो उनकी पार्टी का क्या होगा।

West Bengal | BJP wants to sell the country. Their double engines will soon vanish. They will lose their first engine in the Panchayat Elections of the state and the second engine in the 2024 Lok Sabha elections...We are trying to do a "Maha Jota" (larger alliance) against BJP… pic.twitter.com/kaV3NRFMws