West Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान गोलीबारी और बमबाजी, 12 लोगों की मौत, तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यों की हत्या, देखें वीडियो

Highlights सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जिला परिषदों की सभी 928 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने पंचायत समिति की 7,032 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। माकपा ग्राम पंचायत की 35,411 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

West Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान व्यापक हिंसा के कारण कम से कम बारह लोगों की कथित तौर पर मौत हो गई। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में महत्वपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हंगामा जारी है।

West Bengal: "One person is suspected to be dead and yet to be declared by the doctors. The bomb hit the victim's head...," says Dibakar Das, Sub-Divisional Police Officer (SDPO) on the alleged blast at Phul Malancha bolling both in South 24 Parganas pic.twitter.com/2neRRD5U9g — ANI (@ANI) July 8, 2023

मतदान करने के लिए कतार में खड़े लोगों के बीच मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ की गई और कई स्थानों पर मतपत्रों में आग लगा दी गई। आज सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में अलग-अलग घटनाओं में 6 तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या कर दी गई।

#WATCH | West Bengal: "One person is suspected to be dead and yet to be declared by the doctors. The bomb hit the victim's head...," says Dibakar Das, Sub-Divisional Police Officer (SDPO) on the alleged blast at Phul Malancha bolling both in South 24 Parganas



(Visuals from Phul… pic.twitter.com/gs61pVDAm0 — ANI (@ANI) July 8, 2023

कूच बिहार में एक बीजेपी पोलिंग एजेंट की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पूर्वी बर्दवान जिले में कल शाम गंभीर रूप से घायल हुए एक सीपीआई (एम) कार्यकर्ता ने आज सुबह एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न जिलों में लोगों से मुलाकात की। हिंसक घटनाओं की निंदा की।

#WATCH | West Bengal Panchayat election | Stone pelting and hurling of bombs reported at booth numbers 25 and 26 in Nagharia area of English Bazar in Malda district. Police personnel present at the spot. Injuries reported. pic.twitter.com/VyHrze28aI — ANI (@ANI) July 8, 2023

मारे गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के छह सदस्य, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के एक-एक कार्यकर्ता और 2 अन्य व्यक्ति शामिल है, जिसकी पहचान उजागर नहीं हो सकी है। अधिकारियों के मुताबिक, हिंसक झड़पों में कई लोग घायल भी हुए हैं।

इसके अलावा, राज्य के कई हिस्सों में मतदान केंद्रों पर मतपेटियों को नष्ट किए जाने की खबरें हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीटों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ और 5.67 करोड़ मतदाता लगभग 2.06 लाख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।

#WATCH | Murshidabad: West Bengal Congress president Adhir Ranjan Chowdhary visits hospital after a 62-year-old was killed in a bombing incident, allegedly when miscreants were trying to loot the polling booth. He met with the deceased family members.



Adhir Ranjan Chowdhary… pic.twitter.com/WZYhLAqMTW — ANI (@ANI) July 8, 2023

अधिकारियों के अनुसार, कूचबिहार जिले की फलीमारी ग्राम पंचायत में भाजपा के मतदान एजेंट माधव बिस्वास की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि जब बिस्वास ने मतदान केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश की, तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन्हें रोका और विवाद बढ़ने पर उन्होंने बिस्वास की हत्या कर दी।

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार, उत्तरी 24 परगना जिले के कदंबगाछी इलाके में शुक्रवार देर रात एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक को पीट-पीटकर मार डाला गया। पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखर्जी ने पत्रकारों से कहा कि 41 वर्षीय अब्दुल्ला अली की मौत हो गई है।

Nandigram, WB: "...This is not an election...It's a 'jungle raj...the freedom fighters in 1942 declared India free on this land and today this land is in turmoil because of Mamata Banerjee & his nephew with the connivance of West Bengal Police...Central government should take the… pic.twitter.com/iiZ2aPGWfm — ANI (@ANI) July 8, 2023

लेकिन बाद में बारासात अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि अली गंभीर रूप से घायल है और वह वेंटिलेटर पर है, उसकी मौत नहीं हुई है। अधिकारियों ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के कापासडांगा इलाके में देर रात चुनाव संबंधी हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान बाबर अली के रूप में हुई है।

जिले के खारग्राम इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान सबीरूद्दीन एसके के रूप में हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कूचबिहार की तूफानगंज 2 पंचायत समिति में उसका एक बूथ समिति सदस्य भाजपा के हमले में मारा गया।

पुलिस ने बताया कि मालदा जिले में कांग्रेस समर्थकों के साथ झड़प में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का भाई मारा गया। उन्होंने बताया कि घटना मानिकचक थाना क्षेत्र के जिशारतटोला में हुई और मृतक की पहचान मालेक शेख के रूप में की गई है। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि नादिया के छपरा में उसके एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई।

पुलिस ने कहा कि जिले के हरिणघाट इलाके में तृणमूल कांग्रेस के साथ झड़प में आईएसएफ का एक कार्यकर्ता मारा गया। पीड़ित की पहचान 48 वर्षीय सैदुल शेख के रूप में हुई है। तृणमूल कांग्रेस की नादिया इकाई के अध्यक्ष देबाशीष गांगुली ने दावा किया कि घटना उस वक्त हुई जब आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर देसी बम फेंका।

उन्होंने दावा किया, ‘‘एक बम उनके हाथ से छिटककर गिर गया और उसमें विस्फोट हो गया।’’ हालांकि, शेख के परिवार ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के हमले में वह मारा गया। पुलिस ने बताया कि दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती में 38 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना फुल्मालांचा इलाके में हुई और मृतक की पहचान अनिसुर के रूप में हुई है।

मुर्शिदाबाजद के रेजीनगर थाना क्षेत्र में चुनाव संबंधित हिंसा में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की कथित रूप से हत्या कर दी गई। मारे गए कार्यकर्ता की पहचान यासमिन एसके के रूप में हुई है। पूर्व बर्द्धमान जिले के औशग्राम 2 ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के हमले में माकपा के रजिबुल हक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले के कटावा इलाके में माकपा समर्थकों ने एक मतदान केंद्र के बाहर उसके एक समर्थक को मार डाला। मृतक की पहचान गौतम रॉय के रूप में हुई है। कुछ इलाकों से मतपेटियों को नष्ट करने और मतदाताओं को धमकाने की भी खबरें आईं।

अधिकारियों के अनुसार, कूच बिहार जिले के दिनहाटा में बारविटा सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक मतदान केंद्र पर मतपेटियों को तोड़ा गया और मतपत्रों में आग लगा दी गई। उन्होंने बताया कि बरनाचिना क्षेत्र के एक अन्य मतदान केंद्र पर स्थानीय लोगों ने गलत मतदान का आरोप लगाते हुए मतपत्रों के साथ एक मतपेटी को भी आग के हवाले कर दिया।

केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर विभिन्न इलाकों में विरोध-प्रदर्शन भी किए गए। नंदीग्राम में महिला मतदाताओं ने हाथों में जहर की बोतलें लेकर एक पुलिस अधिकारी का घेराव किया और मांग की कि इलाके में केंद्रीय बल तैनात किए जाएं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उत्तर 24 परगना के विभिन्न इलाकों का दौरा कर हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनीं।

