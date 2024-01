पश्चिम बंगाल: पुरुलिया में हुई पालघर जैसी घटना; भीड़ ने साधुओं को नग्न कर बेहरमी से पीटा, BJP ने ममता सरकार को घेरा

पुरुलिया: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में महाराष्ट्र के पालघर जैसी घटना सामने आई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुरुलिया से आए वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ ने कुछ साधुओं को घेर रखा है और उन्हें सरेआम मार रहे हैं। भीड़ द्वारा साधुओं के कपड़ें फाड़ दिए गए और लोगों ने बेहरमी से उन्हें पीटा।

इस घटना का वीडियो शेयर कर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने का काम किया और मामले में कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "ममता बनर्जी की बहरी चुप्पी पर शर्म आनी चाहिए! क्या ये हिंदू साधु आपकी मान्यता के योग्य नहीं हैं? यह अत्याचार जवाबदेही की मांग करता है।"

Absolutely shocking incident reported from Purulia in West Bengal. In a Palghar kind lynching, sadhus traveling to Gangasagar for Makar Sankranti, were stripped and beaten by criminals, affiliated with the ruling TMC.

