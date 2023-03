पश्चिम बंगाल: केंद्र के खिलाफ रातभर धरने पर बैठी रहीं ममता बनर्जी, प्रतिरोध में गाया बंगाली गाना, देखें वीडियो

Highlights ममता बनर्जी केंद्र के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में बुधवार से दो दिवसीय धरने पर बैठी हैं। ममता बनर्जी के धरने का आज दूसरा और आखिरी दिन है। धरना स्थल और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहर के बीचों-बीच स्थित रेड रोड पर डॉ. बी आर आंबेडकर की प्रतिमा के सामने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को रातभर धरने पर बैठी रहीं। वहीं धरने के दूसरे दिन यानी गुरुवार को ममता बनर्जी ने 100 दिनों के काम सहित कई योजनाओं के लिए फंड नहीं देने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ एक बंगाली गीत गाया, जिसका वीडियो सामने आया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के प्रति केंद्र के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में कोलकाता में बुधवार से दो दिवसीय धरने पर बैठी हैं। उन्होंने बुधवार को अपने रुख में बदलाव करते हुए सभी राजनीतिक दलों से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से लड़ने का आग्रह किया था। इससे पहले, ममता ने कांग्रेस एवं भाजपा दोनों से समान दूरी बनाए रखने का फैसला किया था, लेकिन बुधवार का उनका बयान उनके पुराने रुख से अलग है।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee sings a Bengali song on the second day of her Dharna in Kolkata, against the Central government for not clearing funds for several schemes including 100 days work. pic.twitter.com/r6CRXCuqty