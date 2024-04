Chai Entry In Lok Sabha Election: ममता बनर्जी ने की 'चाय पर चर्चा', देखिए किस-किस ने बनाई चाय

Highlights पश्चिम बंगाल की सीएम ने बनाई चाय बीजेपी सांसद रवि किशन ने चाय बनाकर साधा विपक्ष पर निशाना सात चरणों में होगा लोकसभा चुनाव 2024

Chai Entry In Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस कड़ी में इन दिनों सामान्य चीज देखने को मिली है कि नेता प्रचार के दौरान चाय की दुकान पर पहुंच रहे हैं और अपने हाथों से चाय बनाकर लोगों को पिला रहे हैं। इस दौरान वह लोगों के साथ चुनाव की बात भी कर रहे हैं।

बीते दिनों गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार व सांसद रवि किशन ने एक चाय के ठेले पर पहुंचे और चाय बनाई। उन्होंने एकदम देसी अंदाज में एक ठेले पर चाय बनाई। वहीं, झारखंड में बीजेपी से सांसद निशिकांत दूबे ने भी चाय की दुकान पर चाय बनाकर लोगों को चाय पिलाई। उन्होंने अपने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है।

अब इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चाय बनाकर लोगों को चाय पिलाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को जलपाईगुड़ी में एक स्थानीय स्टॉल पर चाय पी। उन्होंने स्टॉल पर चाय भी बनाई और लोगों को भी बांटी। टीएमसी के द्वारा सोशल मीडिया एकाउंट पर फोटो शेयर की गई। उन्होंने स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की और बातचीत की।

Smt. @MamataOfficial brings warmth and conversation to a local tea stall, embracing the spirit of the residents over a steaming cup of tea in Jalpaiguri! pic.twitter.com/tgdOvvb7zP