Weather Updates: उत्तर भारत भीषण शीत लहर की चपेट में, आने वाले दिनों में और बिगड़ेंगे हालात, पढ़ें अपडेट

Weather Updates: दो दिनों की भारी बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट के बाद उत्तर भारत भीषण शीत लहर की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने की उम्मीद है।

दिल्ली में घना कोहरा

रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से दो डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से छह डिग्री अधिक है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को बहुत घना कोहरा रहेगा, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 18 और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

As temp dips, North India shivers
Cold Wave sweeps through Delhi-NCR Kashmir continues to experience severe subzero temp



Kashmir University postpones all exams which were scheduled for today