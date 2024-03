Weather Update: दिल्ली-NCR में सुबह हल्की बारिश से बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ ठंडक बढ़ी; जानें IMD ने क्या की भविष्यवाणी

Weather Update: राजधानी दिल्ली की शनिवार की सुबह हल्की बारिश के साथ हुई, जहां रुक-रुक कर हो रही बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है। दिल्ली-एनसीआर में अचानक बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने इसे लेकर जरूरी चेतावनी जारी की है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्र में एक चक्रवाती परिसंचरण के साथ मिलकर, इस परिसंचरण से निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तर में उत्तर-पश्चिमी अरब सागर तक फैली एक ट्रफ के साथ, वर्तमान में मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है।

Delhi witnesses sudden change in weather, wakes up to light rain



