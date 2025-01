Weather Update: कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली-एनसीआर, IMD ने दी चेतावनी, आने वाले दिनों में दिखेगा ठंड का प्रकोप

Weather Update: नए साल शुरू होने के साथ ही पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। शीतलहर की मार से दिल्ली और आस-पास के शहरों में लोग अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, भारतीय मौसम विभाग ने भीषण सर्दी की चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विशेष रूप से ठंडे दिन की भविष्यवाणी की है। इसके अतिरिक्त, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घने कोहरे के बीच ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया है।

#WATCH | Assam: A dense layer of fog blankets the Guwahati city as the cold wave grips the city. pic.twitter.com/KlxCmxJgBq — ANI (@ANI) January 3, 2025

बारिश की संभावना

आईएमडी के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 4 जनवरी तक हल्की से लेकर छिटपुट बारिश/बर्फबारी होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, 6 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी भारी बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे दैनिक जीवन बाधित हो सकता है।

एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तर-पश्चिम भारत में 4 से 6 जनवरी तक हल्की से लेकर छिटपुट बारिश होने की संभावना है।

#WATCH | Delhi | People take the help of a bonfire to keep themselves warm as mercury dips in the National Capital.



(Visuals from Lodhi Road) pic.twitter.com/wBdXno8IkK — ANI (@ANI) January 3, 2025

दिल्ली में छाया घना कोहरा

दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कम दृश्यता के कारण न केवल सड़क यातायात धीमा हुआ, बल्कि सुबह-सुबह यात्रियों के लिए जोखिम भी पैदा हुआ। अधिकारियों ने ड्राइवरों से सावधानी बरतने, फॉग लाइट का उपयोग करने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। बसों और निजी वाहनों सहित कई परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई है।

#WATCH | Delhi: Dense fog engulfs the national capital as cold wave grips the city.



(Visuals from Shankar Road) pic.twitter.com/ztaJpxrwwT — ANI (@ANI) January 3, 2025

एनसीआर में तापमान में तेज गिरावट के साथ, निवासियों को कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव के आसपास इकट्ठा होते देखा गया। दिल्ली में न्यूनतम दृश्यता स्तर दर्ज किया गया मौसम केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 6:30 बजे (IST) 6 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवाओं के साथ घने कोहरे की स्थिति के दौरान पालम में दृश्यता घटकर मात्र 100 मीटर रह गई।

#WATCH | Delhi: Dense fog engulfs the national capital as cold wave grips the city.



(Visuals from Akshardham) pic.twitter.com/ePXNPWLPGO — ANI (@ANI) January 3, 2025

सफदरजंग में, दृश्यता का स्तर थोड़ा बेहतर था, लेकिन अभी भी सीमित था, सुबह 5:30 बजे (IST) मध्यम कोहरे की स्थिति और शांत हवाओं के बीच न्यूनतम 300 मीटर दर्ज किया गया।

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के कुछ इलाकों में आज तक पाला पड़ने की संभावना है। आईएमडी के नवीनतम अपडेट और डेटा के अनुसार, 3 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

3 से 6 जनवरी तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घने कोहरे की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना है।

#WATCH | Delhi: Dense fog engulfs the national capital as cold wave grips the city.



(Visuals from area near Barapulla) pic.twitter.com/iV72flEqrB — ANI (@ANI) January 3, 2025

मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 4 जनवरी तक मन्नार की खाड़ी और आसपास के कोमोरिन क्षेत्र में न जाएं; 3 और 4 जनवरी को दक्षिण-पूर्व अरब सागर के दक्षिणी हिस्सों में।

शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन दिल्ली में भीषण शीतलहर की स्थिति रही। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 13 से 15 डिग्री सेल्सियस और 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच है।

#WATCH | Delhi: A thick layer of fog engulfs the national capital as cold wave grips the city.



Visuals from area near Akshardham pic.twitter.com/H36B4Dbhrb — ANI (@ANI) January 3, 2025

इस बीच, 3 जनवरी को सुबह 6 बजे पूरे शहर में कुल AQI 'बहुत खराब' श्रेणी के तहत 348 था। IMD ने आज तक घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

