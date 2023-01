"हम गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं ऐसा करने से हमें रोकने वाले LG कौन होते हैं"... दिल्ली विधानसभा में गरजे CM केजरीवाल

Highlights दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। मेरे टीचर की तरह एलजी मेरा होमवर्क चेक करते हैं- केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में कार्रवाई के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और LG पर जमकर साधा निशाना।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमकर दिल्ली के उपराज्यपाल और मोदी सरकार पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने शिक्षकों के फिनलैंड दौरे की इजाजत न मिलने पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की अलोचना की है।

उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहती हैं तो ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले, वो लोग (बीजेपी और LG) नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। बीजेपी के कई नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं लेकिन इन्होंने देश के लाखों बच्चों को अशिक्षित ही रहने दिया। ऐसे में अब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये हमें ऐसा करने से रोक रहे हैं।

दिल्ली में विधानसभा सत्र की दूसरे दिन कार्रवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल का गुस्सा एलजी वीके सक्सेना और बीजेपी पर फूटा। सीएम केजरीवाल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार और एलजी उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान है, कभी भी बदल सकता है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कल को आम आदमी पार्टी की सरकार हो सकती है।

आज अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उनके एलजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें परेशान करें, काम करने न दें। कल को अगर हमारी सरकार केंद्र में होगी तो ये हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य की सरकार को एलजी से कोई परेशानी न हो।

They (BJP) don't want teachers to visit Finland. Many MPs of BJP & their children have studied in foreign countries...If we want to provide better education to children of poor, then who're they to stop? It's a feudal mindset & Delhi LG has that mindset: Delhi CM Kejriwal pic.twitter.com/PxMZkVvGog