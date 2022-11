"हमें आफताब नहीं बल्कि भगवान राम जैसे नरेंद्र मोदी चाहिए" हिमंता बिस्वा सरमा ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार में कहा

Highlights असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा के लिए किया रोड शो हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली के लोगों से कहा कि देश को आफताब नहीं राम जैसे नरेंद्र मोदी चाहिए हमें ऐसे ही लव जिहाद के खिलाफ समान नागरिक संहिता जैसा सख्त कानून लाना है

दिल्ली: एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी श्रद्धा के कातिल आफताब का नाम उछालकर उसे चुनावी मुद्दा बना रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा सरमा ने लव जिहाद और आफताब के प्रकरण उठाते हुए कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की जरूरत है ताकि ऐसे हत्यारों को फासी देन में कोई कानूनी अड़चन सामने न आये।

उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील के साथ रोड शो में कहा, "हमारे देश को आफताब की नहीं बल्कि भगवान राम जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है। हमें ऐसे लव जिहाद के खिलाफ ही समान नागरिक संहिता और अन्य कानून लाने आवश्यकता है। देश को आज ऐसा कानून चाहिए, जिसमें आफताब जैसे हत्यारों को फांसी दी जा सके।"

