'पार्टी में ऐसे रिजेक्टेड लोगों की जरूरत नहीं'; टीएमसी नेता मुकुल रॉय के भाजपा में लौटने की इच्छा पर शुभेंदु अधिकारी

Highlights तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे मुकुल रॉय 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे। 2011 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। हालांकि, इसके तुरंत बाद वह विधानसभा से इस्तीफा दिए बिना तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए।

कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के 'लापता' होने के बीच उनके अगले कदम की राजनीतिक विश्लेषक अटकलें लगा ही रहे थे कि मुकुल रॉय ने भाजपा में लौटने की इच्छा जाहिर कर दी और कहा कि वह अब भी भाजपा के ही विधायक हैं। मुकुल रॉय के भाजपा में लौटन की इच्छा पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे रिजेक्टेड लोगों की पार्टी में जरूरत नहीं है।

मंगलवार शाम को एक बंगाली समाचार चैनल से बात करते हुए टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने कहा, मैं एक भाजपा विधायक हूं। मैं भाजपा के साथ रहना चाहता हूं। पार्टी ने मेरे यहां ठहरने के लिए इंतजाम किए हैं। बकौल रॉय- मैं अमित शाह से मिलना चाहता हूं और जे पी नड्डा से बात करना चाहता हूं।

#WATCH | We are not interested in these types of people. We are interested in strengthening the booth. West Bengal BJP is now very self-independent, we don't need to bring any leader. We are not allowing this type of rejected people: West Bengal LoP, Suvendu Adhikari when asked… https://t.co/PXBRpqrLlRpic.twitter.com/meXe7ClHCT