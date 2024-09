"लोगों के लिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार"..., कोलकाता रेप-मर्डर केस में डॉक्टरों से बोलीं ममता बनर्जी

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले को लेकर डॉक्टरों के बीच आक्रोश है। राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर काम पर लौटने से मना कर चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज डॉक्टरों को संदेश दिया। दरअसल, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, "लोगों की खातिर, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं; मैं आरजी कर अस्पताल के मारे गए डॉक्टर के लिए भी न्याय चाहती हूं।"

VIDEO | "I am still saying that I will not take any action against them for not coming and making us wait for two hours. I will forgive them because being elders, it is our responsibility to forgive our younger ones," says West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) while… pic.twitter.com/lPtQdHPItm