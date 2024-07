WB Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: तृणमूल कांग्रेस 4 और भाजपा 0, पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी चारों खाने चित्त, देखें किसने मारी बाजी

Highlights WB Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: कल्याणी को 86479 वोट मिले और भाजपा को 36402 वोट मिला। WB Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: कृष्णा कल्याणी ने भाजपा के मानस कुमार घोष को हराया। WB Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: मुकुट मणि अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार बिश्वास को हराया।

WB Assembly bypolls Election Results 2024 LIVE: पश्चिम बंगाल में चार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चारों खाने चित्त हो गई है। 4 सीटों पर भाजपा की हार हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की चार विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है। रायगंज विधानसभा सीट पर तृणमूल के उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी ने भाजपा के मानस कुमार घोष को हराया। कल्याणी को 86479 वोट मिले और भाजपा को 36402 वोट मिला।

#WATCH | Uttar Dinajpur, West Bengal: On winning the Raiganj assembly by-polls, AITC candidate Krishna Kalyani says, "... I am a resident of Raiganj and I want to thank all those who voted to keep development in mind. People have turned away from BJP ever since PM Narendra Modi… pic.twitter.com/7U2tQ2dAkw — ANI (@ANI) July 13, 2024

पश्चिम बंगाल की रायगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाजपा प्रत्याशी को 50,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से यह जानकारी मिली। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज निर्वाचन क्षेत्र में कल्याणी ने भाजपा उम्मीदवार मानस कुमार घोष को 50,077 मतों के अंतर से हराया। कल्याणी को 86,479 मत मिले, जबकि घोष को 36,402 वोट प्राप्त हुए।

#WATCH | On TMC won 2 seats and leading on 2 seats in Assembly bypolls, TMC leader Kunal Ghosh says, "...This was bound to happen. Some people who had voted for BJP in Lok Sabha, have realised that they will not waste their votes...The game has started. Modi government in Delhi… pic.twitter.com/0x1aQYyIG7 — ANI (@ANI) July 13, 2024

Assembly by-elections: Out of 13 Assembly seats, Congress won one seat, leading on 3. TMC won 2 seats, leading on 2 seats. AAP won Jalandhar West seat in Punjab.



BJP leading on 2 seats, DMK leading on one seat. Independent candidate Shankar Singh leading on Rupauli seat of… pic.twitter.com/VfJw03vT0Z — ANI (@ANI) July 13, 2024

उत्तर 24 परगना जिले के राणाघाट दक्षिण सीट से तृणमूल के उम्मीदवार मुकुट मणि अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार बिश्वास को हराया। अधिकारी को 113533 वोट प्राप्त हुआ। भाजपा को 74485 वोट मिला। उत्तर 24 परगना जिले की बगदाह विधानसभा सीट पर तृणमूल की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बिनय कुमार बिस्वास को हराया।

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: On Congress candidates winning bypolls in Dehra and Nalagarh seats, Congress leader Vikramaditya Singh says, " This is the people's mandate that the BJP did not respect the votes they gave in the 2022 elections. The way they were toppling the… pic.twitter.com/JpK75GSlZ4 — ANI (@ANI) July 13, 2024

मधुपर्णा ठाकुर को 107706 वोट प्राप्त हुए। भाजपा प्रत्याशी को 74251 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सुप्ति पांडे मानिकतला सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाजपा उम्मीदवार कल्याण चौबे को हराया। सुप्ति पांडे को 59993 वोट मिले और भाजपा उम्मीदवार को 15179 वोट मिले। शनिवार सुबह 13 जुलाई को गिनती शुरू हुई। मानिकतला, बागदाह, राणाघाट दक्षिण और रायगंज विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 10 जुलाई को हुए थे। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है।

