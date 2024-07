Wayanad Landslides: वायनाड में भूस्खलन के बाद नजर आ रहा तबाही का मंजर, कई घर क्षतिग्रस्त, देखें वीडियो

Highlights वायनाड जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर राज्य सरकार ने बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना की सहायता मांगी है। मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा के सुरम्य गांव अन्य क्षेत्रों से कट गए हैं, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। चल रहे बचाव प्रयासों में सहायता के लिए 43 भारतीय सेना कर्मियों की एक टीम भी जुटाई गई है।

वायनाड: केरल के वायनाड में आज मानसून की बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) सहित सरकारी एजेंसियों और बचाव अभियान में शामिल स्थानीय निवासियों के साथ सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका थी। चल रहे बचाव प्रयासों में सहायता के लिए 43 भारतीय सेना कर्मियों की एक टीम भी जुटाई गई है।

वायनाड जिले में आपदा स्थल पर एक प्रमुख पुल के ढहने से बचाव प्रयासों में बाधा आई है। वायनाड में सुबह-सुबह हुए भूस्खलन की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, कई घर नष्ट हो गएऔर पेड़ उखड़ गए। मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा के सुरम्य गांव अन्य क्षेत्रों से कट गए हैं, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं।

Kerala | A team of Army personnel have left for landslide-hit Wayanad from Kannur to carry out search and rescue operation



मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक उच्च स्तरीय मूल्यांकन बैठक की और स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय का दौरा किया। जिला अधिकारियों के अनुसार, भूस्खलन के मद्देनजर कई परिवारों को विभिन्न शिविरों या उनके रिश्तेदारों के घरों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

#WATCH | Buildings suffer damage in the landslide and rain-affected Chooralmala area in Kerala's Wayanad pic.twitter.com/YvBDbl9nhK — ANI (@ANI) July 30, 2024

वायनाड जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर राज्य सरकार ने बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना की सहायता मांगी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 122 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) मद्रास की सेकेंड-इन-कमांड के नेतृत्व में 43 कर्मियों की एक टीम को बचाव प्रयासों में सहायता के लिए तैनात किया गया है।

🎥 Watch | A car is stuck as roads are swept away due to landslides and heavy rain in Kerala's Wayanad pic.twitter.com/372BxrPnDE — NDTV (@ndtv) July 30, 2024

इस टीम में एक चिकित्सा अधिकारी, दो जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) और 40 सैनिक शामिल हैं, जो प्रभावित क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। राज्य सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कई दल, दो हेलीकॉप्टर और अन्य बचाव दल वायनाड में भूस्खलन के कारण पूरी तरह से कट गए मुंडक्कई के लिए रवाना हुए हैं। राज्य के राजस्व मंत्री के राजन ने बताया कि एनडीआरएफ की एक टीम मलबा हटाने के काम में जुटी है।

