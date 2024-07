Wayanad Landslide Updates: राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, केरल में दो दिन शोक, 89 की मौत, 116 घायल, देखें अपडेट

Wayanad Landslide Updates: केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद राहत-बचाव कार्य लगातार जारी है। जैस-जैसे एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने का काम कर रही है वैसे-वैसे लाशों का निकलना जारी है। केरल के राजस्व मंत्री के कार्यालय ने ताजा जानकारी दी है जिसके मुताबिक, भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है और करीब 116 लोग घायल हुए हैं। स्थिति को देखते हुए वायनाड में कुल तीन शिविर स्थापित किए गए हैं। 12 का कलपेट्टा सरकारी अस्पताल में और 77 का WIMS वायनाड में इलाज चल रहा है।

डब्ल्यूआईएमएस में 8 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जबकि मेप्पाडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और व्यथिरी तालुक अस्पताल में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। मेप्पाडी सीएचसी में 27 घायलों का इलाज चल रहा है। बाथरी तालुक अस्पताल में 35 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जबकि 27 लोगों का इलाज चल रहा है।

Kerala government declares official mourning in the state today and tomorrow after at least 70 people lost their lives in a landslide incident in Wayanad. pic.twitter.com/5LckoqWwdA — ANI (@ANI) July 30, 2024

वायनाड भूस्खलन राहत प्रयासों में सहायता के लिए, सूचना और जनसंपर्क विभाग (पीआरडी), केरल ने जिला और राज्य स्तरीय मीडिया नियंत्रण कक्ष खोले हैं। ये आधिकारिक अपडेट और घोषणाएँ प्रदान करने के लिए 24/7 संचालित होंगे। वायनाड सिविल स्टेशन पर स्थित जिला नियंत्रण कक्ष की देखरेख कन्नूर और कोझिकोड के उप निदेशक करते हैं तथा वायनाड जिला सूचना अधिकारी पी रशीद बाबू द्वारा समन्वय किया जाता है। संपर्क नंबर 0483-2734387 है। सचिवालय में स्थित राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से 0471-2327628 या 2518637 पर संपर्क किया जा सकता है।

Wayanad landslide | Death toll rises to 63, a total of 116 injuries reported so far: Kerala Revenue Minister's office — ANI (@ANI) July 30, 2024

कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सदस्यों ने मंगलवार को संसद में मांग की कि वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने रक्षा, गृह और वित्त मंत्रालय से सहायता मांगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने वायनाड भूस्खलन में लोगों की मौत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं।

#WATCH | Kerala: Latest visuals of the rescue operation in Chooralmala area of Wayanad where a landslide occurred earlier today claiming the lives of over 70 people. pic.twitter.com/hW5jSljBcb — ANI (@ANI) July 30, 2024

राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस त्रासदी को देखते हुए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम किया जा रहा है।

नड्डा ने कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि यह केवल केरल की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरा देश चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है और केरल में राहत कार्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की और उन्हें आश्वासन दिया।"

नड्डा ने आगे कहा कि राहत के लिए केंद्रीय एजेंसियों से सहायता प्रभावित स्थल पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम किया जा रहा है। अभी प्राथमिक काम शवों को बरामद करना और जिन्हें बचाया जा सकता है उन्हें बचाना है। हमें आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय करना चाहिए। यह सब किया जा रहा है।"

#WATCH | Massive damage due to rain and landslide in Chooralmala area of Wayanad in Kerala; NDRF team carries out rescue operation pic.twitter.com/qIBQbKnLOw — ANI (@ANI) July 30, 2024

डीएससी सेंटर कन्नूर से लगभग 200 भारतीय सेना के जवान, कोझिकोड से 122 टीए बटालियन को साइट पर भेजा गया। भारतीय नौसेना के 30 विशेषज्ञ तैराकों की एक टीम तैनात की जा रही है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, वायु सेना स्टेशन सुलूर से दो हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं।

Web Title: Wayanad Landslide live Updates National disaster declared, two days mourning in Kerala, 89 dead, 116 injured