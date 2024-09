Watch Video: केवल 'मुरली' से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए 'सुदर्शन' उठाओ?, सीएम योगी बोले- पाकिस्तान 'नासूर',मानवता का 'कैंसर', देखें वीडियो

Highlights उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर करना होगा। भाजपा सरकार ने 'विकास और विरासत' के अभियान को सतत आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं!

वेस्ट त्रिपुराः पश्चिम त्रिपुरा के बराकथल में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केवल 'मुरली' से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए 'सुदर्शन' भी आवश्यक है। जो भी सामर्थ्यवान होगा, अपनी ताकत का अहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। अयोध्या, मथुरा, काशी- यह तीन सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, मान बिंदु हैं। पाकिस्तान 'नासूर' है, ये मानवता का 'कैंसर' है। इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर करना होगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा भूमि त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन एवं प्राण-प्रतिष्ठा हेतु आज आयोजित कार्यक्रम में पूज्य संत गण व त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा जी के साथ सम्मिलित हुआ।

#WATCH | West Tripura: Tripura CM Manik Saha and UP CM Yogi Adityanath attended the inauguration program of Sidheshwari Mandir the foundation laying stone of Ved Vidyalaya, a School of Hinduism. pic.twitter.com/DS4gAZNUTZ

#WATCH | Agartala, Tripura: UP CM Yogi Adityanath says, "This is an important moment for us, where we gathered for the inauguration of Siddheshwari temple and to reminisce the memories of saint Shri Shantikali Maharaj...On one side, the double-engine government is working on the… https://t.co/RnKUHTvUSTpic.twitter.com/cedMbxw8Pm