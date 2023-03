Watch: आकाश में दिखाई दिया दुर्लभ संयोग, शुक्र तारा चंद्रमा के पीछे हुआ गायब

नई दिल्ली: शुक्र और बृहस्पति के दुर्लभ संयोजन के कुछ दिनों बाद, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह चंद्रमा के करीब आ गया और आसमान में यह संयोग बेहद ही स्पष्ट रूप में दुनिया ने देखा। इस दुर्लभ संयोग में आकाशीय पिंड एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए। ऐसा लगा मानो दो वस्तुएँ एक साथ संरेखित दृष्टि की एक ही रेखा में आ गई हों। शुक्र धीरे-धीरे चंद्रमा के अंधेरे किनारे के पीछे गायब हो गया। जबकि शुक्र शाम के आकाश में सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक है। इस दौरान पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा की चमक भी लगभग 250 गुना बढ़ गई।

एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इंडिया आउटरीच एंड एजुकेशन ने एक ट्वीट में कहा, "आज शुक्र और चंद्रमा एक संयोजन के रूप में ज्ञात एक घटना में शामिल होंगे जब वे ग्रह से एक पर्यवेक्षक के लिए एक दूसरे के बहुत करीब आने के लिए" प्रकट "होंगे। असल में, वे दृष्टि की एक ही रेखा के साथ होंगे (लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर)।"

