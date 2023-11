WATCH: प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा-अर्चना

Highlights पीए मोदी गुरुवार को 'ब्रज राज उत्सव' और 'मीराबाई जन्मोत्सव' में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे यहां मंदिर दर्शन के दौरान पीएम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे संत मीराबाई उत्सव, ब्रज राज उत्सव के हिस्से के रूप में, 23 से 25 नवंबर तक तीन दिनों तक चलने वाला है

मथुरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 'ब्रज राज उत्सव' और 'मीराबाई जन्मोत्सव' में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे। इस पवित्र शहर पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया और पूजा-अर्चना की। मंदिर दर्शन के दौरान पीएम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। प्रधानमंत्री का शहर के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने का भी कार्यक्रम है।

संत मीराबाई उत्सव, ब्रज राज उत्सव के हिस्से के रूप में, 23 से 25 नवंबर तक तीन दिनों तक चलने वाला है। मीराबाई के जीवन को चित्रित करने वाला एक मनोरम नृत्य नाटक गुरुवार को प्रधान मंत्री मोदी की उपस्थिति में रेलवे ग्राउंड मेले की शोभा बढ़ाएगा। इसके अलावा, मीराबाई को समर्पित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी शुक्रवार और शनिवार को पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में निर्धारित है। कार्यक्रम के दौरान देश भर के प्रतिष्ठित विद्वान अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे।

मीराबाई की जयंती के अवसर पर, हेमा मालिनी अभिनीत 1979 की फिल्म 'मीरा' की शुक्रवार को रूपम टॉकीज में स्क्रीनिंग की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, शनिवार को 1947 में शुभालक्ष्मी अभिनीत फिल्म 'मीरा' भी प्रस्तुत की जाएगी।

