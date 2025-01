संगम में संतों के मंत्रोच्चार के बीच आस्था की डुबकी?, परिवार के साथ अमित शाह ने की आरती, देखें वीडियो

Highlights WATCH Prayagraj Mahakumbh 2025: नेताओं ने भी हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत किया। WATCH Prayagraj Mahakumbh 2025: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने किया। WATCH Prayagraj Mahakumbh 2025: सोमवार को महाकुंभ के पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे।

WATCH Prayagraj Mahakumbh 2025: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में संतों के मंत्रोच्चार के बीच आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ भी थे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह सोमवार को महाकुंभ के पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे। इससे पहले प्रयागराज पहुंचने पर शाह का हवाई अड्डे पर स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने किया। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भी हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत किया। दोपहर करीब 12 बजे शाह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर अरैल स्थित वीआईपी घाट पहुंचे।

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Union Home Minister Amit Shah takes a holy dip at Triveni Sangam in Prayagraj, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/TH2MFFgwA5 — ANI (@ANI) January 27, 2025

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Union Home Minister Amit Shah takes a holy dip at Triveni Sangam in Prayagraj, Uttar Pradesh.



Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath and several saints are accompanying the Home Minister in the holy dip. pic.twitter.com/y42taPawFy— ANI (@ANI) January 27, 2025

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ शाह ने जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज और कुछ अन्य शीर्ष संतों के साथ एक तैरते हुए घाट पर बातचीत की। शाह के दौरे के दौरान मेला क्षेत्र और प्रयागराज में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मेला क्षेत्र को पूरी तरह से वाहन निषेध क्षेत्र घोषित किया गया था, वहीं प्रयागराज शहर में कई स्थानों पर मार्ग परिवर्तन किया गया था।

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Union Home Minister Amit Shah takes a holy dip at Triveni Sangam in Prayagraj, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/xyCiwqIM3Z — ANI (@ANI) January 27, 2025

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath and Yog Guru Baba Ramdev take a holy dip at Triveni Sangam in Prayagraj, Uttar Pradesh.



They are accompanying the Union Home Minister who has arrived here for the holy dip. pic.twitter.com/4OIT9mIv5U— ANI (@ANI) January 27, 2025

जिससे स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों पर असर पड़ा। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने धर्म नगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संतजनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्‍सुकता प्रकट की। शाह ने सोशल मीडिया मंच “एक्स” पर एक पोस्ट में कहा “‘महाकुंभ’ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है।

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Saints apply tilak on the forehead of Union Home Minister Amit Shah after he took a holy dip at Triveni Sangam in Prayagraj, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/6KTFyJPmw1 — ANI (@ANI) January 27, 2025

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Saints bless the baby boy of Jay Shah - ICC chairman and son of Union Home Minister Amit Shah in Prayagraj, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/97qA7hwuOb— ANI (@ANI) January 27, 2025

कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन-दर्शन को दर्शाता है।” उन्होंने आगे कहा “आज धर्म नगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संतजनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूँ।” महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah along with his wife Sonal Shah, in the presence of several saints, offers prayers at #Mahakumbh2025 in Prayagraj pic.twitter.com/gDPP86XrOf — ANI (@ANI) January 27, 2025

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah along with his family, in the presence of several saints and CM Yogi Adityanath, performs 'aarti' at Triveni Sangam during #Mahakumbh2025 in Prayagraj pic.twitter.com/km0vUmfm48— ANI (@ANI) January 27, 2025

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah along with his family, in the presence of several saints and CM Yogi Adityanath, performs 'aarti' at Triveni Sangam during #Mahakumbh2025 in Prayagraj pic.twitter.com/K8bftnGKwg— ANI (@ANI) January 27, 2025

Web Title: WATCH Prayagraj Mahakumbh 2025 Amit Shah along his family presence saints CM Yogi Adityanath performs aarti Triveni Sangam SEE VIDEO