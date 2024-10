Meghalaya floods: मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में बाढ़, 2 दिन में 15 लोगों की मौत!, देखें भयावह मंजर

Highlights भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। शवों को निकालने के लिए शुक्रवार से ही प्रयास जारी थे। गैसुआपारा के हटिसिया सोमग्मा गांव में एक ही परिवार के 7 सदस्यों जिंदा दफन हो गए।

Meghalaya floods:मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स और दक्षिण गारो हिल्स जिलों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण होने वाली मौतें 15 तक पहुंच गई हैं। मेघालय सरकार ने कहा कि दो दिन से इस इलाके में बुरा हाल है। दक्षिण गारो हिल्स के गैसुआपारा के हटिसिया सोमग्मा गांव में एक ही परिवार के 7 सदस्यों जिंदा दफन हो गए। 6 के शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों को निकालने के लिए शुक्रवार से ही प्रयास जारी थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि गारो हिल्स क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है।

मेघालय के शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा और विधायक सेंगचिम एन संगमा और करतुश मराक ने हटिसिया सोंगमा में भूस्खलन क्षेत्र का दौरा किया। स्थिति का जायजा लिया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने गारो हिल्स में चल रही बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मृतकों की पहचान बिजॉय एस. संगमा और उनके बेटे वियान चिगाडो आर. मराक, अमेरिन के. मराक और उनकी बेटी मनासे मराक तथा थेनसेंग आर. मराक के रूप में की गई है।

